Saturno contro | tra gli astri e il dolore | è il film che riassume la poetica di Ferzan Özpetek

(Di domenica 3 marzo 2024) I colori di Roma e le location, la musica di Gabriella Ferri, il cast appassionato: ecco perché(arrivato su Netflix) è la summa del cinema di. Oltre il grande cast, oltre il successo, oltre le (tante) nomination ai David di Donatello.è, tutt'ora, ilche piùlae lo sguardo diOzpetek. L'amore per i suoi interpreti, Roma che fa da sfondo, e ancora la musica, le cene, le terrazze. La passione e il, la narrazione umana oltre le classi sociali - "non volevo fare unsociale", rivelò il regista, quando gli chiesero lo scostamento tra la precarietà di Cuore sacro alla borghesia di...

