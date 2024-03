Sardegna | Todde | ' trovati 3 mld non investiti | da manager licenzierei dirigente che fa così' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "In Sardegna ha funzionato il progetto in cui abbiamo messo al centro le priorità dei sardi, la sanità, i trasporti, il voler permettere ai giovani di non dover lasciare la regione. La giunta precedente ha lasciato in cassa tre miliardi, sono fondi non. Ragionando dase io avessi avutoche lascia 3 miliardi non, lo avrei licenziato. I disagi oggi sono legati al fatto di non aver programmato e trasformato quei soldi in progetti per rendere migliore la vita dei sardi".Alessandraa In Mezz'ora su Rai3.