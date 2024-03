Sardegna | le schede contestate sono 5mila Si avvicina la “soglia riconteggio”

(Di domenica 3 marzo 2024) Il centrodestra spera, anche se non si fa illusioni. Le possibilità di un ribaltamento del risultato delle elezioni regionali in, dopo l’ultimo conteggio delleelettorali che ha ridotto il vantaggio del “campo largo” ((Pd-M5S-Avs) a soli 1400 voti (forse 800),comunque poche. Ma certo più concrete di una settimana fa, quando il distacco tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu era di oltre 2600. Secondo quanto riferito da ‘L’Unione Sarda‘, le parole di Giorgia Melonistate chiare: “Aspettiamo poi vediamo cosa fare, mi pare che si stia assottigliando lo scarto, le coseandate meno peggio di come sembrava”. La leader di Fratelli d’Italia, attualmente in missione istituzionale in Canada, ha espresso queste considerazioni da Toronto, sollevando quindi ...

