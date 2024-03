Santori in piazza | preso a sardine dai pro Hamas

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel cielo comunista si può essere ipocriti avendo ragione ed essere vittime avendo torto. L’ex sardina Mattiaoggi piddino in carriera va alla manifestazione dei proe ne viene duramente contestato: il tuo partito sta con Israele e non ha esitato a far legnare noi studenti., che è catafratto alla dignità, ride in faccia ai proe dice, degno di un Giuda: io sono iscritto solo da un anno e mezzo. Amico di Elly, la segretaria, è passato dal maledire il Pd, partito malato, partito infetto, a farne parte e a farsene candidare prima a Bologna poi, si dice, si vuole, a Bruxelles. E questo i fannulloni dei centri sociali, i sedicenti studenti non glielo perdonano. Fin troppo facile sparare addosso al Giuda in sedicesimo, l’ex sardina che cerca visibilità ovunque perché di quella la politica si nutre ...