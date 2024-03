Sanità a pezzi in Abruzzo | i numeri inchiodano la destra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 3 marzo 2024) Il governatore uscente dell’, Marco Marsilio, candidato dal centroper il bis alla guida della Regione, parte all’attacco, con un’evidente caduta di stile per il tono e il linguaggio usati, del candidato del centrosinistra, Luciano D’Amico. Il terreno di scontro questa volta è la. “Luciano D’amico è un bugiardo che cita dati in maniera strumentale. Non stimo chi dice le bugie. È facile fare lo sciacallo sui pronto soccorso, sulle liste d’attesa. Dietro la faccia del professore compassato c’è la vecchia classe dirigente del Pd, in particolare Luciano D’Alfonso che ora è il suo principale sostenitore. Bisogna che gli elettori capiscano per quale Luciano si vota”, parte a testa bassa l’uomo di Giorgia Meloni. Ma D’Amico si era limitato ad ammettere un dato di fatto. “Non c’è persona inche non ...