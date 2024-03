Salto con gli sci | Jan Hoerl vince nel vento a Lahti | gran recupero di Bresadola Immortale Kasai | a punti a quasi 52 anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Finisce in quota austriaca il (complicato) weekend di Coppa del Mondo a. Domenica da tantotrasversale, visibilità non esattamente dei giorni migliori, e a portare a casa la vittoria è Jan. L’austriaco si destreggia bene sia nella prima che nella seconda serie: 124 e 134.5 metri per 124.6 e soprattutto 141.5, per un totale di 266.1 che gli consente dire un bellissimo duello con Peter Prevc. Lo sloveno è secondo con un margine di un punto e nove decimi, trovando quei 131 metri, uno e mezzo in più del polacco Aleksander Zniszczol (254.2), che gli permette di portare a casa la piazza d’onore. E, va detto, anche la compensazione un po’ lo aiuta. Finisce quarto Johann Andre Forfang: per il norvegese 253.1davanti a uno scatenato Ryoyu Kobayashi, che ...