Salta tutto Hamas non consegna la lista La reazione di Israele

(Di domenica 3 marzo 2024) «Non c'è alcuna delegazione israeliana al Cairo» e «non c'è alcun motivo per inviarne una» visto chenon ha ancora fornito ladegli ostaggi che sono ancora in vita. Lo ha detto una fonte israeliana, informata sui colloqui in Egitto per arrivare a una tregua nella guerra trae il movimento islamista. «si rifiuta di fornire risposte chiare sulladegli ostaggi in vita e, a causa di tutta questa situazione, non c'è motivo di inviare una delegazione israeliana al Cairo. Questa è la posizione di tutti, non solo del primo ministro. Al momento, la risposta diè che non c'è risposta. Stanno cercando di ingannarci. E finchè non ci sarà una risposta chiara, non c'è motivo di inviare una delegazione israeliana», ha detto una fonte al quotidiano israeliano ...