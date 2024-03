Salerno | 49enne muore in ospedale dopo un pestaggio in strada

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUngeorgiano è deceduto ieri sera all’“Ruggi” diper le conseguenze riportateuna colluttazione avuta incon una persona che è attualmente ricercata. L’uomo, come riportano oggi alcuni organi di stampa, intorno alle 18.30 è rimasto coinvolto in una violenta lite avvenuta nei pressi del terminal bus di via Vinciprova, presumibilmente con un altro straniero. Soccorso dai sanitari del 118 che gli hanno praticato le manovre rianimatorie, successivamente è stato trasportato indove il suo cuore ha smesso di battere. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato diretta conseguenza delle lesioni riportate nella lite, o se ilabbia avvertito un malore in conseguenza del ...

