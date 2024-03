Russia | Assad su presidenziali | ' ovvio chi Siria preferisce la Siria'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Damasco, 3 mar. (Adnkronos) - Le preferenze dellariguardo alle elezioniinche si terranno tra meno di due settimane sono evidenti. "Se consideriamo lacome un paese che insieme a noi combatte contro i terroristi in, naturalmente questo tema è importante per noi e non possiamo considerarlo esclusivamente una questione interna. L'uomo che ha deciso di combattere il terrorismo inè importante per noi", ha detto in un'intervista al canale televisivo Soloviov Live il presidenteno Bashar. Che poi ha aggiunto: "Se si chiede quali candidati per la presidenza russa preferiamo, penso che la risposta sia ovvia".