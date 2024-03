Rugby Cus con la capolista Lyons Piacenza al Trevisani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo la lunga pausa imposta dal calendario e dal Sei Nazioni, torna la serie C dicon Ferrara campo centrale di giornata dove alle 14.30 il Cus attende la visita dell’imbattuta, icadetta. Una sola statistica fotografa al meglio lo strapotere dei piacentini, che già dall’estate avevano palesato interessi per nel salto di categoria: i soli 5 punti subiti in media ad incontro, in pratica una sola meta a partita. Dal canto proprio il Cus, alle prese con i cronici problemi in prima linea, potrà giocare senza pressione alcuna con l’obiettivo di dimostrare, contro i primi della classe, che il gap non è certo quello dell’andata. Il, che si conferma un gioiellino nonostante le abbondanti precipitazioni, sarà tirato a lucido per fare da cornice ad ottanta minuti ...