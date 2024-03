Royal Family | la regina Camilla si prende una vacanza | “E’ esausta dopo tanto lavoro”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il principe William e la principessa Anna sono pronti are il posto dellain una serie di impegni, mentre la consorte del re Carlo siuna 'pausa dal' per unaall'estero. E' quanto scrive il Mail On Line, spiegando che dalla diagnosi shock di cancro per re Carlo a gennaio, laha sostenuto da sola il peso di 13 impegni ufficiali., 76 anni, non ha impegni reali in programma questa settimana e trascorrerà un periodo di riposo con la sua famiglia: domani, con un volo privato, è in programma la partenza. La sovrana tornerà l'11 marzo per rappresentare il re al Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster, mentre Carlo invierà un videomessaggio. La ...