Royal Family | la regina Camilla si prende una vacanza | “E’ esausta dopo tanto lavoro”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Il principe William e la principessa Anna sono pronti are il posto dellain una serie di impegni, mentre la consorte del re Carlo siuna 'pausa dal' per unaall'estero. E' quanto scrive il Mail On Line, spiegando che dalla diagnosi shock di cancro per re