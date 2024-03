Rosmarino | prepara l’oleolito con la ricetta di mia nonna

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 marzo 2024) Oleolito di: ladi miaIn un articolo precedente, abbiamo parlato del, delle sue proprietà, della storia, della cura della pianta e degli usi in cucina. Conosciamo tutte il suo profumo inebriante, ma per sfruttare ulteriormente i suoi benefici, miava anche. “Attenzione”, mi diceva, “non confonderlo con l’olio di!”, per quest’ultimo, infatti, non dobbiamo fare altro che scaldare a bagnomaria dell’olio extravergine d’oliva, inserire gli aghi freschi, trasferire il liquido senza filtrarlo in una bottiglia una volta freddo e utilizzarlo nelle nostre ricette per un aroma intenso., invece, prevede l’utilizzo delle sommità fiorite del...