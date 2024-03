Rose Villain | “Aiutatemi | mi hanno rubato la moto” e un fan la ritrova

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 3 marzo 2024)rubata a Milano e subitota…grazie a Instagram. È quanto accaduto a, la cantante protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo. L’artista ha denunciato il furto del suo mezzo sui social network e dopo aver fatto un appello a tutti i suoi è riuscita are la due ruote scomparsa. Rubata ladia Milano “Miappenalain via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così”, ha chiesto, il cui vero nome è Rosa Luini. Dopo la segnalazione dell’artista, che sta spopolando con la sua canzone Click Boom!, la community di persone che la ...