Roma | rapinato il Todis sulla Trionfale | bandito in fuga con l’incasso | FOTO

(Di domenica 3 marzo 2024) Momenti di paura ieri presso il supermercatocon il volto travisato fa irruzione e si fa consegnare. Indagano i Carabinieri. Una pattuglia dei Carabinieri – (ilcorrieredellacitta.com)E’ entrato nel supermercato ed ha puntato subito una delle casse. Momenti di apprensione ieri pomeriggio, sabato 2 marzo 2024, nel punto venditadi Via. Il malvivente ha minacciato una delle dipendenti e si è fatto consegnare. Dopodiché è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Rapina choc a: finestrino infranto con la pistola, portati via bracciali e orologio di Bulgari ad una donna (ilcorrieredellacitta.com) Rapina aldi Via: ...

Nuovo arresto avvenuto nella zona di Roma: nel quartiere de La Romanina arrestato goffo Rapinatore seriale. Via Bernardino Alimena a Roma (credits Google ... (ilcorrieredellacitta)

Roma , i rapinatori in monopattino colpiscono anche la Capitale. Dopo le operazioni a Milano, la Città Eterna nel mirino. La gang dei monopattini colpisce ... (ilcorrieredellacitta)

Una rapina in pieno giorno ha sconvolto passanti, residenti e commercianti del quartiere africano di Roma . Intorno alle 10:30 di questa mattina alcuni ... (ildifforme)

Roma, raid armato in gioielleria a viale Eritrea: i rapinatori perdono i lingotti d'oro fuggendo: Il complice invece è partito a tutta velocità ma con l'allarme dell'attività scattato alcuni passanti, tra cui un agente dell'Antirapina non in servizio, hanno capito che era stata appena consumata ...ilmessaggero

Droga nell'aria a Roma, a Cinecittà il picco più alto. I residenti: «Non stupisce, c'è chi sniffa anche per strada»: Lo stupore è un sentimento che non ha spazio negli sguardi di chi abita a Cinecittà e dintorni. Con il tempo si è acquisita una certa abilità a riconoscere non ...ilgazzettino

Alex Sayanbull, ecco le immagini del raduno organizzato via social dal trapper: La polizia ha intercettato il video del trapper ed è intervenuta in zona Tor Carbone, a Roma, identificando 36 persone ...video.corriere