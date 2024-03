Roma | muore all’insaputa di tutti e l’alloggio popolare viene occupato | buttati in giardino i ricordi di una vita | FOTO

(Di domenica 3 marzo 2024) Proseguono le segnalazioni ain merito all’occupazione degli alloggi popolari. Stavolta a denunciare l’ennesimo caso è un’Associazione a Tor Bella Monaca: l’allarme dopo i rumori sospetti provenienti nella casa nel cuore della notte. Gli effetti personali del proprietario dell’immobile – (ilcorrieredellacitta.com)In queste ultime settimane sono stati davvero tanti gli interventi da parte delle forze dell’ordine per recuperare case popolari illegittimamente occupate. Ma il fenomeno è davvero difficile da arginare, specie nella Capitale. L’ultimo caso arriva da Tor Bella Monaca: un alloggio, regolarmente assegnato, è statonelle scorse ore. Sentendo tuttavia dei rumori sospetti provenienti dall’appartamento, peraltro in piena notte, qualcuno ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. E i timori, purtroppo, si sono rivelati fondati: la casa ...

Se n?è andato nella sua classe , mentre spiegava. Davanti ai suoi alunni, sotto choc . È morto così il prof Antonio Negro , 59 anni, (per tutti Tonio), il docente ... (ilmattino)

Morena è sotto choc per la tragica morte di Piergiorgio Riccardi , precipitata dal balcone del secondo piano mentre cercava di aiutare un vicino . Piergiorgio ... (laprimapagina)

Voleva essere una gentilezza, come se ne fanno tra buoni vicini. Gli era stato chiesto di sistemare la tenda di un anziano che abita accanto a lui, ma quel ... (ilcorrieredellacitta)

Sono 4 le persone indagate per la morte della piccola Valentina, la neonata morta dopo il parto all'ospedale Santo Spirito di Roma . L'accusa è di omicidio ... (fanpage)

neonata muore dopo il parto in un noto ospedale di Roma : la Procura indaga su tre medici e un’ostetrica della struttura. Tribunale di Roma (credits Daniele ... (ilcorrieredellacitta)

Roma , 2 marzo 2024 – Tragedia a Roma un giovane di 19 anni in sella ad uno scooter , un Kymco Agility 125, è morto in seguito di un incidente stradale avvenuto ... (ilfaroonline)

Stefano Matteoli e la tragedia in Sud Africa: muore nell’auto ribaltata, era in vacanza con la famiglia: La notizia è piombata come un macigno nel piccolo paese della Valdera dove vivono i genitori ed altri parenti dell’informatico che invece, da alcuni anni risiedeva a Roma con moglie e figli. "Subito, ...lanazione

Incidente in via Flaminia, Federico muore a via Flaminia: si è schiantato con il motorino nel sottopasso Euclide: Nonostante indossasse il casco, il giovane muore sul colpo. Inutile infatti l’intervento dei ... al momento dell’incidente, infatti, su Roma batteva una pioggia intensa. L’ennesimo incidente che si ...ilmessaggero

Nave Duilio in missione nel Mar Rosso: tutte le caratteristiche del cacciatorpediniere italiano: La strategia fu frutto di alcuni accordi tra Italia e Polonia ratificati nel corso dell'ultimo bilaterale a Roma tra il vicepremier e ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak, e il ...leggo