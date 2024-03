Roma | lite per un debito di droga | accoltellato 38enne a Serpentara

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) CRONACA DI– Unaper, probabilmente per un, e’ finita a coltellate: e’ successo ieri, intorno alle 19, in via Luigi Lablache in zona. Il ferito, ma non in pericolo di vita, e’ un uomo di 38 anni che ha riportato un taglio profondo al gluteo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Montesacro che hanno raccolto la testimonianza della vittima: ilha indicato in un conoscente, con cui aveva avuto il diverbio poco prima, l’aggressore che adesso e’ ricercato dagli investigatori. I Carabinieri hanno sequestrato il coltello di cui l’aggressore si e’ disfatto, poco distante dal luogo della. Ile’ stato trasportato per le cure all’ospedale Villa San Pietro.