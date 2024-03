Roma | la piazza con l’elefante ‘appesantito’ | ecco di chi è la colpa di quei kg di troppo!

Circa duemila le persone scese in piazza a sostegno del popolo palestinese a Roma . Al corteo partito da piazza Vittorio e diretto a piazza le Tiburtino la ... (liberoquotidiano)

Un gruppo di Agricoltori è sceso in piazza per chiedere un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Rappresentanti della Commissione ... (liberoquotidiano)

“Abbiamo partecipato, a nome di Italia Viva, in piazza alla manifestazione degli Ncc riuniti in protesta sotto il Ministero delle Infrastrutture per offrire ... (italiasera)