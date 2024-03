Roma | incidente mortale sulla Flaminia | addio a Federico | aveva solo 19 anni

(Di domenica 3 marzo 2024), un’altra giovane vittima spezzata sulle strade della Capitale. Morto un ragazzo di 19: schianto fatale a bordo dello scooter. La Polizia Locale diCapitale – (ilcorrieredellacitta.com)Si allunga l’elenco delle vittime della strada a. L’ultima la scorsa notte, quando un giovanissimo, perdendo il controllo del proprio scooter, è rovinato sull’asfalto perdendo purtroppo la vita. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale diCapitale. Chi è la vittima:Pastore Diffuse le generalità dello scooterista 19enne deceduto. Si ...

Ancona - Un gravissimo Incidente è avvenuto attorno alle 14 in via Totti, nel parcheggio alle spalle del multisala alla Baraccola. Un pensionato, mentre stava ... (corriereadriatico)

E successo all'altezza del sottopasso Euclide, uscita Tor di Quinto. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli Un giovane di 19 anni in sella ad ... (sbircialanotizia)

Nella notte incidente mortale sulla via Flaminia a Roma : nella zona di Tor di Quinto per la vita un centauro 19enne . Polizia Locale a Roma – ... (ilcorrieredellacitta)

Roma , 2 marzo 2024 – Tragedia a Roma un giovane di 19 anni in sella ad uno scooter , un Kymco Agility 125, è morto in seguito di un incidente stradale avvenuto ... (ilfaroonline)

Ultraleggero precipita poco dopo il decollo: due morti: A bordo c'erano due persone, uno di 59 l'altro di 62 anni, residenti a Roma. Per loro non c'è stato nulla da fare. Tragedia in volo Non sono ancora ben chiare le cause e la dinamica dell'incidente ...romatoday

Ultraleggero precipitato dopo il decollo: morti Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata. Erano partiti da Roma. Chi erano: I due piloti, amici ed appassionati di volo che spesso viaggiavano assieme, erano partiti al mattino da Roma e poi, stando al racconto di chi era con loro, si sarebbero intrattenuti in provincia per ...leggo

Vejano, incidente aereo, due morti: Un ultraleggero è precipitato in fase di decollo a Vejano, presumibilmente per un guasto tecnico. Nell’incidente sono morti Alessandro Pecora, 62 anni, ricercatore del Cnr, e Giosuè Cammarata, 58. Ent ...lagone