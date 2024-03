Roma | due ragazze ferite da un oggetto appuntito in un locale al Flaminio

(Di domenica 3 marzo 2024) Aggressione a danno di due donne durante una serata in discoteca. È successo la scorsa notte a, presso ilOpus, in via Sacconi, al, riaperto proprio ieri dopo una chiusura di otto giorni imposta da un provvedimento del Questore. Duedi ventuno e ventitrè anni sono state colpite da unmentre ballavano all'interno del night club. Sono state in seguito trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Pio, per poi essere dimesse dopo i controlli con una prognosi di quattoridici giorni.

Due ragazze sono state ferite mentre si trovavano in una discoteca in zona Flaminio, vicino a Ponte Milvio, a Roma . Le ragazze di 21 e 23 anni stavano ... (open.online)

