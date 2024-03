Roma | due ragazze aggredite in una discoteca del quartiere Flaminio

Almeno quattro i colpi esplosi sabato 2 marzo in via Casilina , alla borgata Finocchio: due ragazzi di 26 anni gambizzati , intervengono i carabinieri.Continua ... (fanpage)

Un nuovo episodio di violenza in discoteca è accaduto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo all’Opus, un locale nel quartiere Flaminio, nella zona nord ... (ilfattoquotidiano)

Milano ha sconfitto Roma nell’inusuale anticipo di mezzogiorno valido per la 22ma giornata della Serie A1 di Volley femminile . Le meneghine si sono imposte di ... (oasport)

L’Allianz Vero Volley Milano ha avuto bisogno del tie-break per mandare al tappeto l’Aeroitalia Smi Roma nella partita valevole per la nona giornata di ... (sportface)

Aggressione a danno di due donne durante una serata in discoteca. È successo la scorsa notte a Roma, presso il locale Opus, in via Sacconi, al Flaminio, ... (tg24.sky)