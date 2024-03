Roma | De Rossi cancella Mourinho | il dato sorprendente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) Desi è preso lae hato: lo dicono i numeri e soprattutto come si è espressa la squadra sin qui Desi è preso lae hato: lo dicono i numeri e soprattutto come si è espressa la squadra sin qui. Il tecnico è entrato nello spogliatoio con carisma e personalità, d’altronde non gli è mai mancata nemmeno da giocatore. Un idolo pere per tanti giocatori che hanno sempre visto in lui un esempio, vedi Paredes. Dal suo arrivo i giallohanno perso soltanto contro l’Inter in campionato. Per il resto sono arrivate 6 vittorie e un passo netto da Champions League. Il quarto posto è lì alla portata e oggi lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna potrebbe frenare ...