Roma | caos nel Cpr di Ponte Galeria | bomba carta e bruciati materassi

(Adnkronos) – caos nel centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma . Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un sit-in organizzato all'esterno ... (periodicodaily)

gravi accuse contro Fabrizio Romano , uno dei giornalisti sportivi più apprezzati a livello mondiale: cosa è successo Fabrizio Romano non ha affatto bisogno ... (cityrumors)

“Non solo autobus vecchi e metropolitane che, se non sono ferme per lavori, viaggiano a rilento. Da qualche settimana a questa parte le difficoltà che Roma ni ... (italiasera)

Roma, 22 febbraio 2024 – Problemi per chi viaggia sui treni dell’Alta Velocità, soprattutto in direzione Nord. A causa di un non meglio precisato guasto a ... (quotidiano)