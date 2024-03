Roma | aggredite in discoteca con un oggetto appuntito | due ragazze di 21 e 23 anni dimesse con prognosi di 14 giorni

(Di domenica 3 marzo 2024) Un nuovo episodio di violenza inè accaduto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo all’Opus, un locale nel quartiere Flaminio, nella zona nord di. Duedi 21 e 23sono statecon unmentre si trovavano in pista: entrambe sono state portate in ospedale econ unadi 14. Sulla vicenda indaga la Polizia. Laaveva appena riaperto dopo una chiusura di otto, disposta con provvedimento del questore per continui episodi di risse e aggressioni (tre solo nel mese scorso) tali da costituire “un serio pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini”. La situazione infatti era diventata ...

La piccola trasportata in elisoccorso al Policlinico Gemelli è in prognosi riservata Una bimba di 2 anni è stata aggredita da due cani , tra i quali un pastore ... (sbircialanotizia)

Ferite mentre ballano in discoteca a Ponte Milvio: «Colpite da un oggetto appuntito nella folla». Due ragazze medicate in ospedale: Ancora un’aggressione, stanotte, nella discoteca Opus club di via Giuseppe Sacconi, nel quartiere Flaminio. Il locale aveva riaperto proprio ieri, sabato 2 marzo, dopo otto giorni di ...leggo

Roma, aggressione nella discoteca Opus: ferite due ventenni a colpi di coltello: Due ragazze sono state ferite a colpi di coltello mentre ballavano in una discoteca a Roma ieri notte, 2 marzo 2024.tag24

Due 20enni ferite a coltellate mentre ballavano in un locale: Due ventenni ferite a coltellate mentre ballavano in discoteca a Roma: è accaduto questa notte alle 2 all’interno dell’Opus, un locale in via Sacconi, al ...gazzettadelsud