Rogo da un cortocircuito Famiglia intossicata in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Una interacomposta da quattro persone evacuate a causa dell’incendio scoppiato nella loro abitazione di via Carducci, a Cortenuova, nella Bassa. A chiamare i soccorsi è stata la stessacomposta da madre di 51 anni e padre di 58, con una figlia di 18enne e un figlio 27enne – che vive lì insieme a due cani. Dalle prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni. È successo intorno alle 11. Sul posto, al civico 4 di via Carducci, nella zona industriale del paese della Bassa, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i colleghi volontari di Romano di Lombardia che in pochi minuti hanno domato le fiamme. All’origine delci sarebbe uncausato da una stufetta e un calorifero elettrico accesi per riscaldare la, che si trova al piano terra ...