Rocco Casalino | insulti omofobi dal re delle bancarelle | “Sei miserabile gay | per non dire fr…”

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) –fa spostare lee Augusto Proietti ‘re degli ambulanti di Roma” posta un video sui social contro l’ex portavoce del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. “Oggi ci hanno fatto la multa a piazzale Flaminio per due metri quadri di banco, queldi, perché non gli si puòfr…Quel gay tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali”. “Oggi ci hanno detto che i furgoni che parcheggiamo lì da 30 anni non li possiamo più parcheggiare lì perché adanno fastidio e dobbiamo metterli a 3 km. Adesso – ha detto – io faccio una denuncia alla procura”. “Ho chiamatoper esprimergli la mia solidarietà e quella dell’amministrazione ...

