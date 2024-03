Rivoluzione a centrocampo e un dubbio in attacco | l’idea di Allegri per Napoli-Juventus

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 3 marzo 2024) Tante novità e qualcheper Maxin vista di, la probabile formazione dei bianconeri. Assenze, tante e pesanti. Sono queste a condizionare le scelte di Maxin vista della partita di domenica sera contro il. Sarà quindi una Juve inedita, a tratti sperimentale, soprattutto a. Con tanti, forse troppi, dubbi. Il più chiacchierato è sempre lo stesso: Federico Chiesa o Kenan Yildiz per affiancare Dusan Vlahovic? Le gerarchie teoricamente dovrebbero essere chiare, pure il turco sembra aver perso quell’effetto sorpresa che faceva la differenza fino all’esclusione con l’Empoli, nel frattempo Chiesa ha smarrito ritmo e fiducia ma rimane il favorito per la maglia da titolare. Anche se in settimana ha saltato un allenamento ...