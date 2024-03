Ritrovato Gigi Lovato | l’uomo era in ospedale a Vimercate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo. E’ statoLuigi, meglio conosciuto comee per tutti i tifosi dell’Atalanta, la sua grande passione, “il lucertola”.è stato rintracciato all’di, anche se non è ancora chiara la dinamica e come possa essere arrivato lì. L’allarme era stato dato nella giornata di sabato quando la sorella, preoccupata per lui e non vedendolo arrivare, ha attivato la macchina dei soccorsi, facendo denuncia ai carabinieri. Storico tifoso atalantino, abbonato in Curva Nord, e del Volley Bergamo, era stato ricoverato all’Bolognini di Seriate venerdì 1 marzo intorno alle 15.30 per un malore accusato mentre era al lavoro. Trattenuto al pronto soccorso fino alle 21, era stato sottoposto ad alcuni esami di routine per controllare ...