Rita Calabrò | chi è la moglie di Michele Guardì | “Il mio angelo custode”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024)è ladel noto regista di programmi televisivi Rai. Laè sposata da anni cone in un’intervista al Fatto Quotidiano, il regista l’ha definita «il mio».: chi è ladie come si sono conosciuti In realtà, sembra che non ci siano molte informazioni sulla vita privata di. Ladiè molto riservata e si tiene lontana dai riflettori e dai paparazzi. Laè originaria di Genova ma non si conosce la sua esatta data di ...