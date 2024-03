Riqualificazione da 8 milioni di euro

In Commissione verde il progetto della collina di Posillipo : 35 milioni di euro per la riqualificazione delle strade e il verde della collina. In data ... (2anews)

Nel quadro dell’Iniziativa Social Innovation+ (SI+) del Fondo sociale euro peo Plus (FSE+), il Centro di Competenza euro peo per l’Innovazione Sociale ha ... (ildenaro)

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 E’ imminente la gara d’appalto per l’avvio dei lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dello stadio <Agesilao ... (dayitalianews)

E anche Capannori fa la parte del leone. Oltre 12 milioni per riqualificazioni: Il Comune di Capannori ha ricevuto 12,5 milioni di euro dai fondi Pnrr per lavori pubblici. Progetti di efficientamento energetico, riqualificazioni e nuove opere sono in corso e in fase di gara.lanazione

Il Pnrr e la città: "Occasione importante. Presa al volo per la comunità": La città ha avuto, e soprattutto avrà, effetti benefici dai fondi del Pnrr. Sono tanti infatti i cantieri aperti, e che aprirano, grazie ai fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza. E allora ved ...msn

Poggibonsi, nuovo look in centro. Investimento da oltre un milione: Nuovo look per il centro storico di Poggibonsi. Al via domani il recupero e la Riqualificazione di via Gallurì, ultima tranche di un progetto da un milione e 280 mila euro in tutto e che comprende anc ...lanazione