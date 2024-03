Rigore non fischiato al Napoli? Marelli non lascia dubbi | la moviola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 3 marzo 2024) Fine primo tempo per-Juventus e spuntano i primi verdetti arbitrali sul match. Le parole disui principali episodi vissuti fin qui. Ricco di emozioni come previsto il primo tempo di-Juventus, che ha fin qui portato agli almanacchi numerose azioni offensive da una parte e dall’altra. Particolarmente sugli scudi il solito ed in forma Dusan Vlahovic per i bianconeri, con l’attaccante serbo non riuscito a trovare lo specchio della porta in seguito a un colpo di testa ravvicinato, prima di fermarsi al palo dopo un delizioso scavino su Meret. Sponda, invece, il pericolo principale è stato caratterizzato dal tridente offensivo, con Kvaratskhelia in grado di portare gli azzurri in vantaggio al termine del primo tempo. Lo stesso georgiano è stato inoltre il protagonista di due dei tre episodi da ...