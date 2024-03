Ricordi le 20 000 lire? Se ne hai ancora una così vale migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di domenica 3 marzo 2024) In quanti siamo ad averein casa qualche vecchia lira? Direi davvero in molti. Bisogna sapere che molte monete e banconote della nostra vecchia lira valgono un piccolo tesoro che magari potremmo avere in casa senza saperlo; una tra queste è l’esemplare di 20.000di cui andremo a parlare oggi, vediamolo insieme. Credit foto: Wikipedia La 20.000è stata un taglio di banconota molto particolare, che è circolata in Italia ormai più di venti anni fa. Naturalmente con l’ingresso dell’non sono più in circolazione da decenni, ma sicuramente qualcuno ne ha qualcuna conservata. Fate molta attenzione, perché potrebbere molto. Un po’ di storia della banconota Nel 1975 vennero stampate per la primissima volta, e vennero disegnate da Trento Cionini, dopo la prima stampa passò molto tempo ...