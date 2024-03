Riapre la sede storica di Neve Latte con un restyling a cura di FraMe studio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) Sabatino Baldassari e Roberto Tulli, imprenditori, amici accumunati dalla loro passione per il cibo nel 2011 decidono di investire su di un progetto innovativo: aprire una gelateria che offra gelato preparato con materie prime selezionate. La prima delle loro sedi apre nel quartiere Flaminio, in via Luigi Poletti, a pochi passi dal museo Maxxi, dal ponte della Musica e dall’Auditorium. Pur essendo questa la primadiil progetto imprenditoriale si caratterizza per non essere né una catena, né un franchising; ogni punto vendita ha un suo stile e una sua anima con un unico legame ossia il gelato. Nella prima sala verrete accolti dalla grande vetrina del gelato. Ogni gusto nasce dall’actodelle materie prime scelte dai maestri gelatieri. Gelati artigianali, naturali, genuini ...