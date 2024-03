Riapre Da Panino a Modena L' alimentari del cameriere più famoso al mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 3 marzo 2024)Da. «Bisognerà avere un po' di pazienza» ci diceva quasi 3 anni fa Beppe Palmieri, "ilpiùdel", annunciando la chiusura di GeneriDa, quel suo piccolo scrigno delle meraviglie di. Il motivo era chiaro: l'del braccio destro di Massimo Bottura all'Osteria Francescana, non riusciva a stare dietro alle regole imposte dalla pandemia, in quella Fase 2 che annullava socialità e imponeva un distanziamento sociale che a pensarci ora pare quasi inverosimile. In quell'anno difficilissimo i locali formato mignon avevano dovuto cedere il passo alle esigenze sanitarie, in attesa di tempi migliori. La decisione di chiudere ...