Renzi show | Noi contro i politici influencer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) "Anche qui non andiamo benissimo, l’unica vittoria (del Sassuolo, ndr) l’avete portata a casadi noi… (la Fiorentina, ndr)". Entra in scena con una battuta sul calcio Matteoleader di Italia Viva, ospite dello Sporting Club di Sassuolo per la presentazione del suo nuovo libro ’Palla al centro’ (Piemme), che usa proprio una metafora calcistica per segnare un punto di ripartenza. A 100 giorni di distanza dalle europee, la candidatura diè ormai ufficiale. Alle oltre trecento persone presenti all’evento, l’ex Premier ha presentato il contenuto del suo libro, che da un lato critica sia l’attuale governo che parte dell’opposizione e dall’altro propone il suo programma politico. "Noi alle europee vogliamo fare la differenza al centro con un progetto che sia alternativo ai sovranisti di destra ma anche ai populisti di ...