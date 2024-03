Renato Zero riparte in tour | “Niente pensione | a 73 anni suonati mi permetto ancora qualche passetto di danza A casa ci sto malvolentieri | preferisco il camerino”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Oltre 50di carriera e mai fermo. Mente sempre accesa, voglia di scrivere e far musica e soprattutto di andare in. Dopo aver pubblicato l’album “Autoritratto” lo scorso dicembre,ha dato il via ieri sera alal Nelson Mandela Forum di Firenze con sei date (si replica stasera e il 5, 6, 9 e 10 marzo) per poi spostarsi nella sua Roma al Palazzetto dello Sport per otto date (13, 14, 16, 17, 29, 21, 23 e 24 marzo). Annunciati poi due eventi speciali estivi il 14 giugno all’Arena della Vittoria di Bari e il 21 giugno in Piazza del Plebiscito a Roma. “Per me è un altro battesimo a distanza di oltre 50– ha dichiarato-. Questo palco si presenta definitivamente come la mia secondaed è una frequentazione che ...