Renato Zero presenta Autoritratto live | «Firenze la mia seconda casa | sul palco celebro la musica»

(Di domenica 3 marzo 2024) Ecco cosa ha raccontatoalla vigilia della datadidell’, dal suo legame con il capoluogo toscano alla scaletta, dal commento sull’attualità al suo possibile addio dalle scene Ieri sera, sabato 2 marzo 2024, si è tenuta la prima data al Mandela Forum didei concerti eventodi, che avranno come location anche il Palazzo dello Sport di Roma. Si aggiungono due date, il 14 giugno all’Arena della Vittoria di Bari e il 21, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito di Napoli.racconta, nell’incontro con la stampa, che iprevisti a...

