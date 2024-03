(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Siamo qui per stabilire che non vogliamo andare ine che a 73 anni suonati io mi permetto ancora qualche passetto di danza e di non farmi mancare il fiato dopo aver fatto tre pezzi di seguito, di quelli che non ti fanno respirare. Ed è innanzitutto una sfida per dimostrare a me stesso se mi merito ancora il centro del".riabbraccia il suo pubblico con 'Autoritratto', una serie di concerti-evento che hanno preso il via ieri sera da Firenze, con sei date al Nelson Mandela Forum fino al 10 marzo, e poi nella sua Roma, con otto serate dal 13 al 24 marzo al Palazzetto dello Sport. E con l'apertura del nuovo tour, che prende il titolo dall'omonimo album uscito a dicembre per Tattica e subito balzato ai vertici delle classifiche Fimi/Gfk, il cantautore ...

I Concerti di Renato Zero nel 2024 non si fermano ai palasport . Il tour Autoritratto – I Concerti Evento continuano all’aperto con le prime date appena ... (optimagazine)

Il cantautore dà il via al tour 'Autoritratto': "Questa favola deve avere un finale soave, non dirò quando me ne andrò" "Siamo qui per stabilire che non ... (sbircialanotizia)

Ecco cosa ha raccontato Renato Zero alla vigilia della data Zero di Firenze dell’ Autoritratto live , dal suo legame con il capoluogo toscano alla scaletta, dal ... (spettacolo.eu)

Firenze, 2 mar. - (Adnkronos) - "Siamo qui per stabilire che non vogliamo andare in pensione e che a 73 anni suonati io mi permetto ancora qualche passetto di ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – "Siamo qui per stabilire che non vogliamo andare in pensione e che a 73 anni suonati io mi permetto ancora qualche passetto di danza e di non ... (periodicodaily)

Renato Zero: "Non è tempo di pensione ma di palco e piazze": Ed è innanzitutto una sfida per dimostrare a me stesso se mi merito ancora il centro del palco". Renato Zero riabbraccia il suo pubblico con 'Autoritratto', una serie di concerti-evento che hanno ...reggiotv

Zero maschere: "Ora bisogna metterci la faccia": Il mondo non si cambia per delega" Come Frida Kahlo, pure Renato Zero potrebbe dire di dipingere autoritratti perché quella raffigurata è la persona che conosce meglio. Uomo in vendita da una vita, il ...quotidiano

Renato Zero: Baglioni lascia nel 2026 "Se lo dici lo devi fare": Roma, 3 mar. (askanews) - 'Se lo dici lo devi fare! Se uno lancia una moneta deve essere o testa o croce... la cosa più elegante, per quello che ...spettacoli.tiscali