Renate-Padova oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 3 marzo 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono piena lotta per la qualificazione ai playoff e vogliono assolutamente portare a casa una vittoria tra le mura amiche in uno scontro diretto. La compagine biancoscu, dal suo canto, spera di centrare un’importante vittoria per provare a restare in scia al Mantova capolista. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Serie C Novara, pari prezioso con l’Atalanta U23: Triestina-Legnago 2-2; Pro Vercelli-Mantova 1-1; Atalanta U23-Novara 0-0; domenica 3/3/ore 14: Renate-Padova. Rinviata a martedì 19 marzo (ore 19.30) Vicenza-Fiorenzuola. CLASSIFICA Mantova 68; Padova ...lavocedinovara

Renate – Padova: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Renate - Padova del 3 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di serie C, gir ...calciomagazine

Altro scivolone del Mantova: non va oltre il pari a Vercelli: Il Mantova perde per strada altri due punti, pareggiando 1-1 a Vercelli. Contro i bianconeri la partita si è messa subito in salita, con la rete dopo due minuti di Mustacchio. Il pareggio della ...padovasport.tv