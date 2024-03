Regionali | Follini | “Tutti siano umili per sopravvivere a illusioni”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Dopo aver sconfitto Napoleone, il duca di Wellington si lasciò andare alla malinconia e annotò che nella vita non c?era niente di più triste dei sentimenti provati all?indomani di una battaglia vinta. A parte -s?intende- quelli ancora più tristi che si provavano all?indomani di una battaglia persa.Ora i nostri eroi, accampati di qua e di là dei provvisori recinti di maggioranza e opposizione, devono forse aver provato a turno qualcosa del genere. Compiaciuti di aver vinto, quando è capitato. Eppure consapevoli delle insidie che ogni vittoria contiene. Tanto più in democrazia. E se invece non hanno provato niente di tutto questo si consiglia loro di correre ai ripari.Infatti è sempre la hubrys, come dicevano gli antichi, che contiene le più grandi insidie. Ed è assai probabile che l?ebbrezza del successo di un anno e mezzo fa, alle politiche, abbia indotto ...