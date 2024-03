Regionali Abruzzo | Marsilio ci crede | “Ristabilirò il sereno” Poi la frecciata a D’Amico

(Di domenica 3 marzo 2024) Una settimana al voto in. Lerappresentano un test importante per il centrodestra considerando anche il risultato sardo. Ecilo ha detto sin dall’inizio: l’sarà diverso dalla Sardegna. La sconfitta di Truzzu ha segnato sicuramente il centrodestra, ma nella coalizione c’è la convinzione che il prossimo 10 marzo avverrà il riscatto. Idea condivisa anche dal governatore abruzzese che, in un’intervista a Il Giornale, si dice pronto “a ristabilire il“. Marcosullein– Notizie.com – © AnsaUn centrodestra che in queste settimane ha fatto quadrato sue lo farà anche nei prossimi giorni. Martedì 5 sono attesi a ...

