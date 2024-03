Real Madrid | Ancelotti | “Non mi era mai capitata una cosa del genere | c’è poco da dire”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Carloha commentato a caldo il pareggio per 2-2 tra Valencia e, soffermandosi in particolare sul gol negato a Jude Bellingham al 98? con che l’arbitro che ha fischiato la fine prima che l’azione terminasse: “Non mi era maiunadel, credo che sia qualsenza precedenti. Ilttore di gara avrebbe dovuto fischiare la fine solo una volta finito il nostro possesso; onestamente non c’è molto da aggiungere“. Il tecnico dei Blancos ha poi preso le difese di Jude Bellingham, che ha ricevuto un cartellino rosso nel finale concitato: “Dopo quello che è accaduto è andato a parlare con l’arbitro in maniera molto energica, dicendo “E’ un fot**to gol. Però non ha insultato nessuno, nelle sue parole c’era solo ...