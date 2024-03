Re Carlo risponde al biglietto d’auguri del prof d’inglese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Manda una lettera a red’Inghilterra, augurandogli buon Natale, e il sovrano. Gradita sorpresa, per il cerrese Francesco Piazza (nella foto), insegnantealla scuola primaria, che lo scorso dicembre ha deciso d’inviare un messaggio a Buckingham Palace. In questi giorni è arrivato un riscontro. "Che dire? Il feeling con la Casa reale si conferma positivo", commenta soddisfatto Piazza, mostrando la missiva. Già due anni fa, insieme ai suoi alunni della primaria di Vizzolo Predabissi, l’insegnante aveva inviato una lettera di congratulazioni all’allora regina Elisabetta II, in concomitanza col suo Giubileo di platino. Anche in quell’occasione era arrivata da Londra una risposta formale, di ringraziamento agli studenti. "Sono colpito dal tuo gentile e premuroso messaggio di Natale – si legge nella risposta ...