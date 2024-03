Raspadori punisce ancora la Juve | il Napoli vince 2-1 e torna a credere nella Champions Allegri | 2° posto a rischio

Pagelle Napoli-Juventus 1-1, voti Serie A: Vlahovic sbaglia, Kvaratskhelia punisce i bianconeri, Chiesa la riprende: "La partita col Frosinone deve ridarci entusiasmo. La voglia di vincere non deve mancare stasera e siamo pronti per questa sfida. Ricordo del 5-1 dell'anno… Leggi ...informazione

I 14 minuti da incubo di Joseph Nonge: entra, procura il rigore che condanna la Juventus, poi Allegri lo sostituisce: E` durata appena 14 minuti il Napoli-Juventus di Joseph Nonge: entrato al 76° al posto di Miretti, il centrocampista belga è stato lo sfortunato protagonista.calciomercato

Pagina 2 | Napoli-Juventus 2-1: prima Kvara poi Raspadori, neanche Chiesa salva Allegri: Dentro anche Raspadori per Politano, triplo cambio per Calzona per l ... poi il brasiliano commette fallo ma ad essere punito è solo questo successivo intervento irregolare, con annesso altro ...tuttosport