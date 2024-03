Rapina al supermercato Todis | cassiera tenuta in ostaggio

(Di domenica 3 marzo 2024) CRONACA DI ROMA – Ieri pomeriggio, poco prima delle 19, un uomo armato di cacciavite ha scatenato il panico aldi via Trionfale, zona Giustiniana. La sua azione criminale ha messo a repentaglio la vita di unae ha lasciato i colleghi impauriti e sconcertati. LaL’uomo è entrato nelcon il volto coperto da una sciarpa. Ha afferrato la, tenendola inper alcuni minuti, e ha minacciato di ucciderla se gli altri dipendenti non avessero consegnato l’incasso. La Fuga Dopo aver ottenuto l’incasso, il ladro ha rilasciato lae si è dato alla fuga. I colleghi della donna sono rimasti scioccati e impotenti, incapaci di reagire di fronte alla violenza improvvisa. Fortunatamente, nessuno è ...

