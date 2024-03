Ragazzino rapinato in treno Volevano l’oro | arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Pistoia, 3 marzo 2024 – Uno studente di sedici anni di Pistoia era stato brutalmente aggredito esulFirenze-Pistoia, alcuni giorni fa. Ma grazie alle indagini della Polfer, i due presunti autori della rapina - due soggetti di origini albanesi residenti a Prato, 20 e 24 anni - sono stati identificati e. Determinante l’intervento di un agente della Polizia Ferroviaria che, libero dal servizio, ha riconosciuto i due uomini in via Valfonda, dando subito l’allarme ai colleghi. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria, l’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 20 febbraio, quando, a bordo delregionale Firenze – Pistoia, un minorenne, sarebbe stato avvicinato da due malintenzionati, uno dei quali, improvvisamente, l’avrebbe colpito al volto per poi ...