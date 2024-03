Raffaello Tonon critica una gieffina | “Miracolata Non è la Mondaini”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 3 marzo 2024) I concorrenti di questo Grande Fratello a quanto pare non hanno seguito le ultime edizioni del reality e le vicende degli ex gieffini, visto che alcuni di loro sono convinti che una volta finito il programma avranno un grande successo e che fuori dalla casa di Cinecittà ci sarà una folla di fan e agenti pronti ad idolatrarli e farli lavorare nel mondo dello spettacolo. E proprio un ex vippone ieri ha commentato l’ennesimo sfondone sentito al GF.ha detto la sua su Anita, che crede di doversi preoccupare perché una volta che sarà tornata alla sua vita ci saranno persone che le ‘romperanno le scatole’.sulle parole di Anita: “Sicumera anche tra i miracolati”. In una delle sue storie Instagramha svelato quello che pensa sulle assurde ...