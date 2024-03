Raffaello Tonon attacca senza pietà una gieffina | Non è la Mondaini | è una miracolata

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 marzo 2024) Scopriamo insieme cosa hanno in mente i partecipanti del Grande Fratello sul loro futuro dopo il reality! Il Grande Fratello non manca mai di regalarci momenti di puro divertimento. Ma c'è una cosa che colpisce: parecchi concorrenti sembrano convinti di essere destinati alla fama una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia. Non hanno imparato dai precedenti partecipanti e nutrono la speranza di diventare delle vere celebrità non appena lasciano Cinecittà. Ma sarà davvero così? Un ex partecipante molto noto,, ha commentato, con un pizzico di ironia, le ambizioni dei concorrenti attuali. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso il suo punto di vista sulle aspettative di Anita Olivieri, definendole "preoccupazioni assurde".ha fatto notare che essere in tv per mesi dovrebbe portare alla popolarità, ma ha ...