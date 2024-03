Raffaella Castagna | chi vive oggi nella casa della Strage di Erba?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 3 marzo 2024) A seguitodell’11 dicembre 2006, l’appartamento“corte” di Via Diaz 25 a, doverisiedeva con il marito Azouz Marzouk e il piccolo Youssef, è stato donato alla Caritas dai familiaridonna, e destinato ad allo temporaneo per famiglie in difficoltà in cerca di una sistemazione momentanea. Secondo quanto riporta QN,l’allo sarebbe occupato da un famiglia di inquilini non italiani, con dei bambini piccoli. Del resto, dopo quasi 20 anni dal dramma, nessuno di coloro che all’epoca abitava l’arioso complesso è ancora tra quelle mura; stando a quanto riportato nell’articolo a firma di Paola Pioppi, tutto, esteriormente, sarebbe rimasto identico. Anche la ...