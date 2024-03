Racket immigrazione clandestina a Siena | i presunti ‘capi’ restano in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 – Inchiesta della Distrettuale antimafia di Firenze su una presunta associazione criminale dedita al favoreggiamento dell’di pakistani, accompagnata da una serie di reati ’satelliti’: il fermo non è stato convalidato dal gip diFabio Frangini per nessuno dei sette indagati. Niente pericolo di fuga, evidentemente. Era stato chiesto per tale ragione. Però ha disposto che restino ina Santo Spirito tutti e quattro gli stranieri che vivono a, anch’essi pakistani, ai quali viene contestata l’associazione a delinquere architettata per far arrivare in Italia connazionali. Avrebbero messo in piedi un’organizzazione che veicolava i pakistani dalla rotta balcanica, prima a Firenze e da qui a. Altri due ...